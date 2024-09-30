プレミアリーグ第6節でトッテナムに0-3と敗北を喫したマンチェスター・ユナイテッド。これで開幕以来3敗を喫することになり、エリック・テン・ハーグ監督には厳しい視線が向けられている。ユナイテッドファンはデジャヴに陥っているかもしれない。6節を終えて2勝1分3敗の12位という成績は、11年前にデイビッド・モイーズがスタートダッシュに失敗したときとまったく同じ戦績だ。これは当時のユナイテッドにとって、プレミアリーグ