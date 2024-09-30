プレミアリーグ第6節で、マンチェスター・ユナイテッドはトッテナムと対戦。開始3分でカウンターからブレナン・ジョンソンに先制弾を叩き込まれると、前半のうちにキャプテンのブルーノ・フェルナンデスが退場に。10人となった後半にも2失点し、0-3と惨敗を喫した。『sky sports』解説のガリー・ネビル氏は「テン・ハーグ監督のもとで見たパフォーマンスの中で最悪」、ジェイミー・レドナップ氏は「これは監督を解任させるようなパ