24-25シーズンのプレミアリーグで未だ勝ちがないサウサンプトン。5試合を終えて1分4敗、得点力を欠いており、2ゴールはリーグ最下位の数字となっている。『Football Insider』によると、サウサンプトンは現指揮官であるラッセル・マーティンの解任を決断した場合、元チェルシーのグレアム・ポッター招聘に動くようだ。ポッターはスウォンジー、ブライトンで評価を高めた監督で、ブライトン時代の21-22シーズンにはプレミアリーグを