バンダイスピリッツは、『ULTRAMAN: RISING』より「S.H.Figuarts メカジャイガントロン(ULTRAMAN: RISING)」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年3月発送予定。2025年3月発送予定「S.H.Figuarts メカジャイガントロン(ULTRAMAN: RISING)」(22,000円)「Netflix」にて全世界配信中のCGアニメーション長編映画『ULTRAMAN: RISING』より、「ジャイ