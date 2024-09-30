結婚相手紹介サービスのオーネットは、全国の25~34歳の独身男女571人(男性の25~29歳:153人、30~34歳:153人/女性の25~29歳:149人、30~34歳:116人)に対して、「独身男女の夫婦の働き方と家計管理に関する意識調査」を実施した。調査期間は2024年9月18日~9月23日。調査方法はインターネットを利⽤したクローズ調査であった。なお、調査結果の数値は小数点第2位以下を四捨五入しているため、合計で100%にならないことがあるとい