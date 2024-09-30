いえらぶGROUPは9月25日、全国における賃貸マンションの市場動向を発表した。調査は2023年8月1日〜8月31日と2024年8月1日〜2024年8月31日、「いえらぶBB」に掲載された賃貸マンションの物件データ(有効サンプル数:約105万件)をもとに分析した。○東京都は上昇、千代田区では上昇率120%超えシングルタイプの平均賃料は、全国で前年比90.4%と大幅に減少している。大阪府(92.2%)や福岡県(95.3%)、神奈川県(95.5%)などの主要都市で数値