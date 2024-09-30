モノマネタレント、清水アキラの三男でタレントの清水良太郎が２９日、アップしたＳＮＳで「事故りました。救急車で運ばれました」と報告した。客席でうずくまっている映像や救急車で運ばれている動画を公開。「昨日のフェスで…大事故救急車で運ばれました。今も全く動けません…」とつづった。「近日、事故動画がありますので公開します観覧注意です…」と予告した。清水は２８日、茨城・大洗サンビーチで開かれた「Ｏ