ハリウッドきってのトップスター、トム・クルーズはいつだって観客を、ファンをあっと驚かさせてくれる存在だ。2024年9月27日（現地時間）に、イギリス・ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールにて開催された、『トップガン マーヴェリック』（2022）のシネマコンサートにサプライズ参加し、スピーチを捧げた。 本公演はロイヤル・アルバート・ホールが、定期的に開催し