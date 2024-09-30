俳優の黒木メイサさん（36）が2024年9月29日、黒色ドレスを着た近影をインスタグラムで公開し、「綺麗すぎ」などと反響を呼んでいる。「猫だらけの店内が可愛かったよ」黒木さんは「渋谷パルコで開催中のToryBurch ANIMAL HOUSE のポップアップに遊びに行ってきた猫だらけの店内が可愛かったよ」と投稿し、実際の写真を披露した。写真には、赤リップが印象的なメイクをした黒木さんの姿が。脇が見えるノースリーブの黒色ドレスに