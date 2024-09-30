メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身の将棋の藤井聡太七冠が、初防衛まであと1勝に迫っている王座戦五番勝負の第3局が、京都市で始まりました。 今期の王座戦は藤井七冠に去年まで王座のタイトルを4期連続で保持していた永瀬拓矢九段が挑戦していて、ここまで藤井七冠が2連勝して初防衛に王手をかけています。 第3局の会場は、京都市内のホテルで、去年藤井七冠が永瀬九段から王座のタイトルを奪い史上初の八