メ～テレ（名古屋テレビ） ドラゴンズのウエスタンリーグ最終戦、最後まで熱い戦いが繰り広げられました。 ドラゴンズファンがずらーーーーーっと並ぶ先にはナゴヤ球場。 多くのファンが見守る中、1回。 4番・ビシエド。打球はライトの頭上を越えるタイムリーツーベース。ドラゴンズが先制に成功します。 4回、マウンドにはこの試合が引退試合となる砂田。