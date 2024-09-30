日本屈指の観光地、京都・嵐山に、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の世界観と和をテーマにした「SNOOPY CHA-YA(スヌーピー チャヤ)」がオープン！2024年8月にオープンした岐阜県・飛騨高山店に続き、2店舗目の出店となる。【画像】オープンした「SNOOPY CHA-YA 京都嵐山店」の店内京都・嵐山に「SNOOPY CHA-YA(スヌーピー チャヤ)」がオープン■「SNOOPY CHA-YA」新店舗はどこにある？どんなお店？嵐山といえ