『光る君へ』次回予告現在放送中の吉高由里子さん主演・大河ドラマ『光る君へ』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。第37回の「波紋」が9月29日に放送。その最後に流れた第38回「まぶしき闇」の予告が話題になっています。＊以下、第37回の「波紋」の放送内容と次週予告のネタバレを含みます。●「波紋」あらすじ中宮・彰子（見上愛さん）が一条天皇（塩野瑛久さん）の皇子を出産し、まひろと道長（柄本佑さん）は喜びを分かち合う。