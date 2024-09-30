Image: Sony Interactive Entertainment 4年後が楽しみになってきた！PlayStation 5 Pro（PS5 Pro）の発売がアナウンスされたばかりですけど、もう巷にはPS6のうわさがあふれ出しています。どこまで次世代ゲーム機は高性能になるのか？ 注目ではありますが、意外に価格面で期待できることがあるかも…。PS6は2モデルの構成？Insider Gamingは、NEOgafのフォーラムへのリーク情報について報じ