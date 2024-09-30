全国の人気駅弁が集う「旅弁当 駅弁大会」が、10月1日（火）から、大阪・新大阪駅にあるショッピングセンターアルデ新大阪で開催される。【写真】かわいすぎる！パンダコパンダのタコ飯も■「冷凍おにぎり」コーナーが登場今回5回目の開催となる「旅弁当 駅弁大会」は、普段では味わえない各地の駅弁約70種類やうまいもの約300種類が展開される期間限定のイベント。会場には、全国の人気駅弁に加え、松阪駅で販売している