福岡県警春日署は30日、春日市上白水1丁目付近の道路上で27日午後6時45分ごろ、通行中の女子中学生が見知らぬ男から体を触られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は60から70歳くらいで身長165程度。青色の長袖シャツ、灰色の長ズボンを着用していたという。