静岡県の鈴木康友知事は、副知事に元総務官僚で浜松市の財政部長を務めた平木省さんを起用する人事案を議会に上程する意向でしたが、一転、見送る方針を固めたことが分かりました。 【写真を見る】静岡県副知事に元浜松市財政部長の平木省氏起用の人事案、上程見送りへ 自民会派の理解得られず 副知事の人事案をめぐっては、元総務官僚で鈴木知事が浜松市長時代に財務部長を務めていた平木省さん（50）を起用する人事案を開会中