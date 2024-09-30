中区の基町駐車場跡地に計画されている再開発ビルが１０月１日に着工されるのを前に起工式が行われました。 起工式には湯崎知事や広島市の松井市長らおよそ８０人が出席し、工事の安全を祈願しました。 高さ約１６０ｍ、３１階建てのビルが建設され、広島商工会議所が移転するほか高層階にラグジュアリーなホテルが入ります。 広島商工会議所 池田晃治会頭「広島の都心活性化への起爆剤、その役割が大いに期待されている