弁護士ドットコムは9月25日、免許返納に関する実態調査の結果を発表した。調査は2024年8月28日〜9月3日、弁護士ドットコムの一般会員1055名を対象に行われた。○60代以上の約8割が免許の返納予定なし60代以上と回答した人のうち、「現在までに免許を返納した」が6.2%、「返納する予定」が9.0%だった。一方、「返納していない(返納予定なし)」が82.1%で、「現在までに免許を返納した」および「返納する予定」を大きく上回った。現在