木曽路は10月22日と23日の2日間、「しゃぶしゃぶ祭り」を全国の木曽路121店舗で開催する。(木曽路銀座五丁目店、新橋店、新宿三丁目店、北新地店と改装中の瀬戸店を除く)しゃぶしゃぶ祭りしゃぶしゃぶ「国産牛ロース肉」1人前2,178円、「和牛霜降肉」1人前2,750円、「和牛特選霜降肉」1人前3,850円の"お祭り価格"で提供する。(1人1食まで)料理内容は、先付、しゃぶしゃぶ(肉・野菜盛)、きしめん・餅、御飯、香の物、デザートとなっ