Ellen ZhangRyan Woo[北京 ３０日 ロイター] - 中国国家統計局が３０日発表した９月の製造業購買担当者景気指数 （ＰＭＩ）は景況拡大と縮小の分かれ目となる５０を５カ月連続で下回った。サービス部門ＰＭＩも５０を割り込み、年末まで残り３カ月となる中、当局が２０２４年の成長率目標を達成するにはさらなる景気刺激策が必要になることを示唆した。製造業ＰＭＩは４９．８。前月の４９．１からは上昇し、ロイターがまとめた