サッカーJ2・鹿児島ユナイテッドFCは、28日のホーム戦で障がいのある子どもたちと選手が一緒に入場する、初の取り組みを行いました。 インターネット関連事業を展開する「GMOぺパボ」のスペシャルマッチとして開催された、28日のホーム戦。 車いすに乗った子どもたちが、初めてエスコートキッズとして参加し、ユナイテッドの選手たちと手をつないで白波スタジアムのピッチに入場しました。 この