秋の全国交通安全運動最終日の30日、奄美市の小学校では通学路に警察官が立ち交通安全を指導しました。 30日は「交通事故死ゼロを目指す日」として、全国一斉に小学校の通学路で警察官が、交通安全指導を行いました。 奄美市名瀬の朝日小学校の周辺では、登下校時に車の通行が禁止となる道路に警察官が立ち、車が入らないようにして子どもたちの登校を見守りました。 （奄美警察署 西郷隆一郎交通課長） 「学校周辺では時間規