10月1日（火）スタート 毎週火曜 24時24分〜24時54分放送 日本テレビ系火曜プラチナイト枠「ドラマDEEP」第3弾作品「3年C組は不倫してます。」。TVer、Huluにて毎話放送後に配信。“18歳成人”の実施に伴い、親の同意なく結婚できるようになった高校3年生のクラスを舞台に、初恋、妊娠、結婚、そして不倫を描く、前代未聞の学園不倫サスペンス。3年C組の生徒はもちろん、親や教師も不倫中…!? そしてその交錯する想いが