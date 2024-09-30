舞台『刀剣乱舞』シリーズや舞台「呪術廻戦」、ミュージカル「ヴィンチェンツォ」など、数多くの人気 舞台に出演する俳優・和田雅成が、12月11日に1stアルバム『Raise』を発売すること、2025年2月8日に＜ 1st ONEMAN LIVE「Raise」＞を開催することを発表した。アルバムは初回限定盤[CD+Blu-ray]横型フォトブック、通常盤[CD only]の2形態で発売。初のワンマンライブ は、神奈川・関内ホール 大ホールにて行われる。『Raise』2024