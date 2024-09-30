ハナレグミが、新アルバム『GOOD DAY』のリリースを記念して、12月22日（日）東京・昭和女子大学人見記念講堂、12月27日（金）神戸国際会館こくさいホールの2か所でホールライブ＜ハナレグミ「ホールでGOOD DAY」＞を開催する。オフィシャルHP先行は10月1日（火）正午12時〜受付開始となる。先行して開催される全国9箇所のライブハウスツアー＜ハナレグミTOURGOOD DAY＞も一般発売され、各公演続々とSOLD OUT。3年半ぶりの新作