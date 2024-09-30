昨日9月29日に、SKY-HI公式YouTubeにてプレミア公開されたライブ映像『「SKY-HI TOUR 2024」アンコール公演』のライブ音源が、本日より各音楽配信サービスで配信が開始された。本公演は、今年5月より全国10都市11公演で開催されたライブツアー＜SKY-HI TOUR 2024＞のアンコール公演として、8月12日に立川ステージガーデンにて満員ソールドアウトで開催され、「Double Down」「Dramatic」「D.U.N.K.」などライブを盛り上げてきた人