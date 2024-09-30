２７日に最終回を迎えたＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」の平均世帯視聴率は、関東地区で１６．８％、関西は１４．８％だったことが３０日、ビデオリサーチの調べで分かった。前作「ブギウギ」は関東１５．９％、関西１４．４％、前々作「らんまん」は関東１６．６％、関西１４．５％で、いずれも上回った。「虎に翼」は、日本初の女性弁護士になった三淵嘉子さん（１９１４〜８４年）をモデルにしたヒロインを伊藤沙莉さんが