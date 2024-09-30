●1970年代に巻き起こったスーパーカーブームでは、ランボルギーニやフェラーリなどの「リトラクタブル・ヘッドライト」に全国の少年たちが魅了されました。ジュニア用の自転車にも登場したこのカラクリ、実はバイクにもありましたが、最初に搭載したモデルをご存じですか? スズキの「3型カタナ」ではありませんヒント：スズキの「3型カタナ」ではありませんちょっとバイクに詳しい人ならスズキの「GSX750S3」が思いつくかもしれま