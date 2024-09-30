第10期叡王戦（主催：株式会社不二家）は段位別予選が進行中。９月27日（金）には八段戦の佐々木勇気八段ー千田翔太八段の一戦が東京・将棋会館で行われました。対局の結果、角換わり腰掛け銀の研究勝負から抜け出した佐々木八段が142手で勝利。難敵を下して予選突破まであと１勝としました。○12局目のライバル対決ともに1994年生まれで同学年の両者、これまでに11戦して千田八段の６勝５敗と戦績は拮抗しています。振り駒が行わ