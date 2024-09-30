海自でも「だんちゃーく、いま！」っていうの？127mm速射砲による対地訓練射撃海上自衛隊 護衛艦隊は2024年9月27日、護衛艦「おおなみ」が艦載砲による対地訓練射撃を実施したと発表、その様子を公式Xで公開しました。護衛艦「おおなみ」の127mm速射砲の射撃（画像：海上自衛隊護衛艦隊）。「おおなみ」は、たかなみ型護衛艦の2番艦で全長151.0m、幅17.4m、深さ10.9m、喫水5.3m。基準排水量は4650トンで、乗員数は約175人。主機