10月、佐賀県で開催される全国障害者スポーツ大会に向けて大分県選手団の結団式が行われ、活躍を誓いました。 【写真を見る】全国障害者スポーツ大会県選手団結団式36人が活躍誓う大分 今年の全国障害者スポーツ大会には陸上や卓球など7競技に36人が県代表として出場します。 大会を前に大分市で30日、県選手団の結団式が行われ、佐藤知事が「晴れの舞台で日頃の練習の成果を十分に発揮してください」