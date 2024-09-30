timeleszの菊池風磨が30日、都内で行われた「ドミノ・ピザ創業39周年記念発表会」に出席。メンバーに感謝を伝えた。【写真】ピザをかじる表情がかっこよすぎる菊池風磨宅配ピザチェーンドミノ・ピザは、30日に創業39周年を迎え、新たなブランドメッセージ「いい日、ドミの日。」を発表。ブランドメッセージの刷新に伴い、モッツァレラチーズとトッピングの一部が1.5倍の「もっとシリーズ」が「たーーっぷりシリーズ」に名称を