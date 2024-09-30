自民党の石破茂総裁は解散総選挙に向け、1日に誕生する新しい内閣で大分3区選出の岩屋毅衆議院議員を外務大臣に起用することを内定しました。 【写真を見る】岩屋毅衆議院議員を外務大臣に起用へ1日に誕生する石破茂内閣 石破総裁は1日召集の臨時国会で岸田総理の後継となる総理大臣に指名されその後、新しい内閣を発足させます。 石破総裁は衆議院の解散について「新体制ができれば国民の信をできるだけ早く問うべきだ」とし