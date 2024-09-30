【プレイステーション 5 Pro】 11月7日 発売予定 価格：119,980円 Amazonは9月30日、「PlayStation 5 デジタル・エディション 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」の商品ページを公開した。 本商品は、1994年12月3日の初代「プレイステーション」発売から30年を記念して販売されるPS5の限定モデル。PS5本体+付