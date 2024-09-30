デル・テクノロジーズが個人向けパソコンの最上位ラインとして位置づけるXPSシリーズから、最新モデル「New XPS 13」（実勢価格：20万円〜）が登場しました。シリーズ最薄のスリム設計、プレミアム感漂う外装、シームレスな使い心地のタッチパッドなど、従来モデルの優れた特徴はそのままに、CPUには次世代AI体験を実現するために構築された高効率プロセッサー・インテル Core Ultra プロセッサー（シリーズ2）を採用。映像編集な