きょう付で失職した兵庫県の斎藤前知事が地元の駅前でけさ、街頭活動を行いました。兵庫県斎藤元彦前知事「おはようございます。いってらっしゃいませ」きょう午前0時に失職した兵庫県の斎藤元彦前知事。早朝から出直し選挙に向け地元の駅前で街頭活動を行いましたが、告発を受けたパワハラ疑惑などについては言及しませんでした。兵庫県斎藤元彦前知事「原点に帰るという気持ちで、駅前で県民のみなさんにまずはご挨拶をさせ