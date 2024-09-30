「AQF−SFA11P」アクアは、冷蔵庫や家具のすき間に置きやすい横幅36cmのスリムフリーザー「AQF−SFA11P」を、10月11日に発売する。2021年に発売して以来、好評を得ているAQUAのスリムフリーザーシリーズに、省エネ性・静音性を強化した横幅36センチの新モデルが登場する。「AQF−SFA11P」電気代高騰によって節電意識が高まる中、AQUAは年間消費電力量（同社2023年モデルAQF−SF11Nと比較。年間消費電力量はJISC9801−3：2015測定基