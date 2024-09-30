日本航空（JAL）は、機内Wi-Fiサービスを10月1日から拡充する。国内線では、ストリーミング配信による動画視聴サービスに対応する。JALと日本トランスオーシャン航空（JTA）運航便が対象で、JTA運航便では12月下旬頃から開始する。個人画面付き機材での運航便では、システムの都合上、利用できるサイトに制限がある。国際線では、ファーストクラスとビジネスクラスで時間制限なく、プレミアムエコノミークラスとエコノミークラスで