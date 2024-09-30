いまや数多くの日本人選手たちが海外リーグでプレーするようになった。そうしたなか、ある日本人選手が見せた超絶クリアが海外で話題になっている。そのプレーがこちら。 この投稿をInstagramで見る HK Premier League 香港超級聯賽(@hkpremierleague)がシェアした投稿絶体絶命のピンチを神がかり的カバーリングでクリア！アクロバティックなジャンピングクリアを見せたのは、香港1部の南区足球会に所属するDF川