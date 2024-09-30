NTTドコモは、就寝中の高温期と低温期の周期を把握できる女性向けデバイス「わたしの温度」と「わたしの温度専用ナイトブラ」を発売した。ドコモオンラインショップでの価格はそれぞれ1万6500円と3850円。レンタル・サブスクサービス「kikito」などでも取り扱われる。 TOPPAN エッジが提供する製品。専用ナイトブラに装着して寝るだけで、自動的に高温期と低温期の周期リズム（温度リズム）を把握できる。健康管理