マイナビが運営する「マイナビ進学総合研究所」は、2025年3月卒業予定の全国の高校3年生を対象に「大学認知度・イメージ調査（2024）」を実施しました。本記事では、東海・北陸エリアの高校生が選ぶ「認知度が高い大学」のランキングを紹介します。 【20位までの全ランキング結果を見る】2位：名古屋大学2位は「名古屋大学」でした。名古屋大学は、愛知県名古屋市に本部を置く国立大学です。文系と理系の幅広い学部を有し、研究と