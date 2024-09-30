将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、22）に永瀬拓矢九段（32）が挑戦する第72期王座戦五番勝負が9月30日、京都市の「ウェスティン都ホテル京都」で第3局の対局が行われている。本局は角換わりの出だしから千日手を巡る駆け引きが行われ、じりじりとした進行に。本格的な戦いの始まりに、大きな注目が集まっている。【中継】藤井王座VS永瀬九段 注目の第3局（生中継中）藤井王座の2連勝で迎えた第3局。本