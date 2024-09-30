9月30日午後に発足する自民党の新執行部、そして10月1日に発足する石破新内閣の閣僚の顔ぶれが固まりました。自民党は午後、臨時の総務会を開催し、新たな執行部を発足させ、記者会見を行います。党役員では、副総裁に菅前首相を据え「後ろ盾」とする一方、最高顧問に麻生副総裁が就任します。幹事長には、調整力と与野党に幅広い人脈を持つ森山総務会長、後任の総務会長に鈴木財務相、政調会長に小野寺元防衛相、選挙対策委員長に