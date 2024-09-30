プロ野球のセ・リーグは、巨人が４年ぶりにリーグ優勝を果たした。混戦のペナントレースとなったが、投手は復活を遂げた菅野、野手は４番・岡本和を中心に白星を重ねた。外国人の補強もはまり、フロントと現場が一丸となり覇権奪回を成し遂げた。巨人ＯＢで投手コーチ経験もあるデイリースポーツ評論家・関本四十四氏は「勝負どころの９月、投打がかみ合って広島に３連勝できたのが大きかったと思うが、シーズントータルで見