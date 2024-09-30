名古屋高裁「頂き女子りりちゃん」を名乗って恋愛詐欺のマニュアルを販売し、自身も男性の好意につけ込み計約1億5500万円をだまし取ったとして、詐欺罪などに問われた渡辺真衣被告（26）の控訴審で、名古屋高裁は30日、懲役9年、罰金800万円とした一審名古屋地裁判決を破棄し、懲役8年6月、罰金800万円を言い渡した。田辺三保子裁判長は判決理由で、被告が指名し、詐取した金を受け取っていた東京・歌舞伎町の元ホストクラブ店