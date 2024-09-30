ドジャース・大谷翔平投手（２９）の三冠王達成は「夢」と消えた。２９日（日本時間３０日）の敵地ロッキーズ戦に大谷は「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打１盗塁をマーク。レギュラーシーズン最終戦を打率３割１分で終えたものの、リーグ首位打者のアラエス（パドレス）には猛追しながら４厘差で及ばず史上１１人目のトリプルクラウンを逃した。それでも前人未到の「５４―５９（５４本塁打―５９盗塁）」に到達。本塁