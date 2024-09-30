[２８日 ロイター] - ウクライナのゼレンスキー大統領は２８日に放送されたＦＯＸニュースとのインタビューで、米大統領選の共和党候補トランプ前大統領から対ロシア戦争でウクライナを支援すると約束されたとの認識を示した。ゼレンスキー氏は２７日、トランプ氏とニューヨークのトランプタワーで会談し、自らの対ロシア戦争終結案「勝利計画」を提示した。この会談を受け、ゼレンスキー氏はＦＯＸニュースに対し「選挙後に誰