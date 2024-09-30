お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一（４６）が３０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。イッテＱに元ＮＥＷＳでタレントの手越祐也（３６）が復帰する喜びをあらわにした。日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！」は、かつてレギュラー出演していた手越が近日復帰することを２９日の放送の予告で発表。放送後のＸでは「手越くん」がトレンド入りするなど、喜びの声が上がっていた。自身も同番組にレギュラー出演している中岡は「