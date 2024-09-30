２９日、ナスララ師の死をいたみ、パキスタン最大都市カラチの米領事館に向かってデモ行進を行うデモ隊に対し、催涙ガスを噴射したり警告射撃を行ったりする警官隊/Fareed Khan/AP（ＣＮＮ）レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの最高指導者ナスララ師が死亡したことを受け、パキスタンの最大都市カラチで２９日に追悼デモが行われ、解散させようとする警察との間で衝突が起きた。デモ隊はナスララ師の死をいたみ、カラチの